Ex-Kripo-Chef von Guatemala vor Gericht: „Habe kein Blut an meinen Händen“

4000 Morde geschehen pro Jahr in Guatemala. Die Aufklärungsrate liegt bei knapp vier Prozent. Die Vereinten Nationen ( UN) haben zur Aufdeckung illegaler Strukturen im Justizsystem des mittelamerikanischen Staates 2007 die Kommission gegen Straflosigkeit (CICIG) in Guatemala gegründet.

Diese Kommission hat die polizeiliche Säuberungsaktion des Gefängnisses Pavón vom 25. September 2006 unter die Lupe genommen. 2010 wurden der ehemalige Innenminister Carlos Vielmann und der ehemalige Polizeichef Erwin Sperisen festgenommen. Gegen Vielmann läuft ein Verfahren in Spanien, Sperisen sitzt in der Schweiz in U-Haft.

Javier Figueroa, Ex-Kripo-Chef, wurde im Mai 2011 im Innviertel festgenommen. Er war 2007 mit seiner Familie nach Österreich geflüchtet und hatte einen Asylantrag gestellt. Bis zu seiner Festnahme arbeitete er als Pflegehelfer in einem Altenheim in Schärding.

Weil er in seiner Heimat kein faires Verfahren zu erwarten habe, lehnte das Landesgericht Ried im Oktober 2011 seine Auslieferung ab. In zweiter Instanz entschied sich auch das Oberlandesgericht Linz dagegen. Figueroa sitzt seit Dezember 2011 in U-Haft.