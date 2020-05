Protest-Messe in Pfarre Kopfing

Er erhofft sich eine dreistellige Zahl an Unterstützern. "Wir möchten möglichst viele Menschen aus der Umgebung dazu einladen, so wie auch der Pfarradministrator viele Anhänger aus dem Umkreis einlädt. Alles unter 50 Personen wäre eine Enttäuschung." Weibold glaubt, dass seine Gruppe in der Minderheit sein wird und sich viele auswärtige Anhänger Skoblickis im Ort einfinden werden.



Die Stimmung in der Pfarre sei aufgeheizt wie noch nie in Glaubensfragen. "Ein Anhänger des Pfarrers hat die Polizei angerufen und uns vorgeworfen, wir planen eine groß angelegte Demonstration. Die Exekutive solle anwesend sein und Handgreiflichkeiten verhindern", berichtet der Sprecher der 40-köpfigen Initiative, die seit der Rücknahme der Entscheidung des Linzer Bischofs, den Kopfinger Pfarrer zu entpflichten, regen Zulauf hat.