Problematischer Grenzverkehr

Auch Gabi, eine 25-jährige Slowakin mit einer fünf Zentimeter langen Narbe auf der linken Wange, zögert nicht, die ausgefallensten Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen. Ungeschützter Verkehr gehört für die gelernte Friseurin dazu. Ob sie regelmäßig zum Arzt geht? „Warum sollte ich das tun? Ich fühle mich nicht krank“, sagt sie auf Englisch und macht einen langen Zug an ihrer Zigarette.

Dass es 2011 in Südböhmen vier Mal so viele Fälle der Geschlechtskrankheit Syphilis gegeben hat wie noch vor fünf Jahren, weiß Gabi nicht. „Auch Aids und Tripper sind bei uns weit verbreitet“, erzählt ein Arzt aus Kaplice, der namentlich nicht genannt werden will. Und Gerhard Starzer, ein Mühlviertler, der seit 14 Jahren den Nachtklub „Le Grand Paris“ in Dolni Dvoriste führt, meint: „Wer sich auf eines dieser Mädchen einlässt, begeht vorsätzlichen Selbstmord.“

Jede Prostituierte, die hier auf der Straße anschafft, sei drogenabhängig, sagt Starzer, und mache alles, um an Geld zu kommen. Da das horizontale Gewerbe in Tschechien nur geduldet, aber nicht legal sei, gebe es keine regelmäßigen Gesundheitskontrollen. „Ich bin der Einzige, der seine Mädchen untersuchen lässt“, behauptet Starzer. „Wenn sich eine weigert zum Arzt zu gehen, werfe ich sie raus.“