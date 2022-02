Tanz auf der Titanic

Die Geschichte der Titanic ist an sich hinreichend erzählt – in Büchern, Filmen und Theaterstücken. Und trotzdem lässt das Ereignis bis heute viele Menschen nicht los: Auf ihrer Jungfernfahrt im Jahr 1912 kollidierte das gigantische Passagierschiff mit einem Eisberg und sank, es war eines der dramatischsten Unglücke der Schifffahrtsgeschichte.

Das Musical „Titanic“, das am 6. 2. im Musiktheater in Linz Premiere feiert, zeichnet die Schicksale der Menschen an Bord detailgetreu nach: Ein junges Paar aus der dritten Klasse träumt vom gemeinsamen Neuanfang in Amerika, in der ersten Klasse zeigt sich ein altes Ehepaar so verliebt wie vor Jahrzehnten und es tauchen viele historische Figuren auf: Kapitän E. J. Smith, Schiffseigner Bruce Ismay, Konstrukteur Thomas Andrews, Heizer Frederick Barrett, Funker Harold Bride und die Erstklassenpassagiere Isidor Straus, J. J. Astor und Benjamin Guggenheim. Aus dem historischen Stoff formt sich ein zeitloses Bühnenwerk mit beeindruckenden Ensemblenummern und groß orchestrierter Musik.