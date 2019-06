Preiner ist eine kämpferische Mehrkämpferin

Lieblingsdisziplin gibt es keine. Über 800 Meter sei sie gewiss am stärksten, sagt Preiner, aber auch im Hochsprung – früher ihre Schwäche – habe sie sich enorm gesteigert. Etwas Besonderes seien die 100 Meter Hürden, über die sie am vergangenen Wochenende Landesmeisterin wurde. Die erste Disziplin im Siebenkampf sei richtungweisend, „man kann in einen guten Flow kommen“.

Weltmeisterschaft Ende September

Saisonhöhepunkt ist die Weltmeisterschaft Ende September, Anfang Oktober in Doha/ Katar. Der späte Termin erfordert eine spezielle Vorbereitung. Dieses Wochenende bestreitet Preiner in Ratingen/ Deutschland einen letzten Siebenkampf, danach will sie über Einzelbewerbe die Form konservieren und gezielt zum Herbst hin aufbauen. An Olympia werden noch keine Gedanken verschwendet. Wichtig ist die frühe Qualifikation, bis dato sind erst sieben Athletinnen fix. Die Oberösterreicherin will in Tokio „am besten mit einer persönlichen Bestleistung herausgehen und dann schauen, was sich ergibt“.

Mathematik und Biologie

Ein zweites Standbein neben dem Sport sei ihr wichtig, sagt Preiner, „etwas für den Kopf“. Darum hat sie das Studium zum Lehramt in Mathematik und Biologie begonnen, das aufgrund des hohen Trainingsaufwands momentan zurückgestellt ist. In welche Richtung es beruflich einmal gehen wird, „lasse sich nicht absehen. “

Autor: Gerhard Marschall