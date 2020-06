 Porsche: Mythos, Motoren und Männerträume

„Wir sind kein Verkaufssalon, sondern präsentieren die Geschichte und die Innovationen des Hauses“, betont der Kurator und Kunstprofessor Michael Shamiyeh. Ein Schwerpunkt der Schau liegt auf dem Erfolgsprinzip des Autokonstrukteurs und Firmengründers Ferdinand Porsche.

„Ihm ist es gelungen, in der Wirtschaftskrise 1930 im Alter von 56 Jahren mit 13 der besten Ingenieure sein Konstruktionsbüro erfolgreich zu positionieren. Und das in einer Zeit, in der man eigentlich eher Kühlschränke gebraucht hätte.“

Ebenfalls rollt die Ausstellung ein dunkles Kapitel der Firmengeschichte auf, nämlich die enge Zusammenarbeit Ferdinand Porsches mit den Nationalsozialisten vor und während des Zweiten Weltkriegs. „Wir erklären etwa, wie er das VW-Käfer-Projekt bekommen hat.“ Für Shamiyeh war es wichtig, das zu zeigen. „Bei vielen Autoherstellern könnte man glauben, deren Geschichte fängt erst ab 1950 an.“

Den Erfolg der Marke sieht der Kurator vor allem in ihrer schlichten Zeitlosigkeit. „Der 911er, eine Weiterentwicklung des legendären 356, ist bald 50 Jahre am Markt und unverändert attraktiv. Das liegt an den drei Grundformen, auf die alle Modelle zurückgreifen. Diese prägenden Elemente sind das Fließheck, die tiefgezogene Schnauze und die erhabenen Lichter.“