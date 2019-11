Pop Art-Vertreter Charles Fazzino bringt Unikat mit nach Linz

Er gehört zu bekanntesten zeitgenössischen Künstlern, Promis wie Bill und Hillary Clinton, Paul McCartney oder Julia Roberts zählen zu seinen Sammlern. Der New Yorker Pop-Art-Künstler Charles Fazzino bringt zu seiner Ausstellung in der Galerie Buchinger-Pöhlmann (www.buchinger-austria.com) sogar ein „ Linz Unikat“ mit, das er extra für die Schau angefertigt hat. Eröffnung ist am kommenden Mittwoch, 6. November 2019.