Pollenduft liegt in der Luft

Fast jeder vierte Oberösterreicher ist Allergiker, Hauptgrund dafür sind Pollen. Sie sind mit 0,1 Millimetern winzig klein, ihre Auswirkungen jedoch sind riesig. Die Nase läuft, der Gaumen juckt und die Augen tränen.

Gabriele Grabner aus Mondsee weiß, was es bedeutet, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Frühling willkommen heißen. „Ich glaube, ich war immer schon allergisch. Seit ich denken kann, habe ich Schnupfen", erzählt sie. Ein Allergietest vor sechs Jahren brachte Klarheit. Die 25-Jährige ist nicht nur gegen verschiedene Pollen und Gräser anfällig, sondern auch gegen Katzen, Hausstaub und Vorratsmilben. „Damals war das ganz schlimm. Ich konnte ohne Taschentuch das Haus nicht mehr verlassen", sagt Grabner. „In der Früh und in der Nacht war es am ärgsten. Meine Haut begann zu jucken und das Atmen ist mir schwer gefallen. Es war einfach so nervig." Die junge Frau macht seit fünf Jahren eine Immunisierung gegen ihre Allergien. „Es ist schon wesentlich besser geworden. Aber jetzt zu Frühlingsbeginn spüre ich wieder erste Anzeichen. Die Augen brennen und meine Nase juckt."