Polizistenpaar in U-Haft

Die Kollegen des verdächtigen Polizisten sind über die bisherigen Ermittlungsergebnisse verwundert bis entsetzt. „Der Mann ist bisher als korrekter, engagierter und hilfsbereiter Beamter in Erscheinung getreten“, lautet generell der Tenor. In dieses Bild passt auch, dass der 47-Jährige unter anderem als Lebensretter in Erscheinung getreten ist. Ihm gelang es, einen in der Donau treibenden Lebensmüden zu retten. Bei dieser Aktion riskierte er sein eigenes Leben.

„Mein größtes Hobby ist meine Familie“, erklärte der als Held Gefeierte später.