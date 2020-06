Polizisten retteten Turmfalken in Kremsmünster

Die Wissenschafter wollen im Zuge ihrer Feldforschung herausfinden, warum die Stadt für die Tiere so attraktiv ist und wie sich ihre Lebensweise im urbanen Raum verändert. Gaspar: "Wir schauen uns an, was die Kriterien dafür sind, warum ein Wildtier in Wien Fuß fasst". Während der Brutsaison im Sommer versuchen sie daher, so viele Jungvögel wie möglich zu untersuchen und zu beringen.

Am Land fressen Turmfalken großteils kleine Säugetiere, in der Stadt ernähren sie sich vorwiegend von Insekten und anderen Vögeln wie etwa Tauben. Der Turmfalke kann sich scheinbar sehr rasch an neue Gegebenheiten anpassen - das gibt Tierschützern Hoffnung, dass sich die Population in der zweiten Jahreshälfte wieder erholen kann.