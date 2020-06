Polizist stellte in der Freizeit zwei Serieneinbrecher

Nach einem anstrengenden Nachtdienst für die Polizeiinspektion Pasching wollte Gerald Zellinger Sonntagfrüh mit seinem Hund "Mio" bei Traun einen Waldspaziergang machen. "Es war unsere übliche Runde", erzählt der 43-Jährige. Rund 400 Meter von dem Parkplatz entfernt, auf dem er sein Auto parkte, machte der Gruppeninspektor eine ungewöhnliche Entdeckung. "In einer Schneise neben dem Weg stand ein Skoda Fabia – der Motor lief und die Bremslichter leuchteten", erklärt der Polizist.

Er wurde stutzig und erinnerte sich, dass nur wenige Hundert Meter entfernt in der Nacht Unbekannte in ein Haus eingebrochen waren. "Ich hab’ zwar nicht angenommen, dass das Fahrzeug mit dem Einbruch etwas zu tun haben könnte, bin dann aber hin und hab’ hineingeschaut." Im Wageninneren sah er zwei schlafende Männer. "Zu dem Zeitpunkt hat es ungefähr drei Grad gehabt, vermutlich haben sie den Motor laufen lassen, um einheizen zu können." Er notierte das Kennzeichen und alarmierte seine Kollegen von der Bezirksleitstelle Traun. Diese stellten fest, dass der silberfarbene Skoda-Kombi in der Nacht zuvor bei einem Einbruch in Gänserndorf (NÖ) gestohlen worden war.

"Ich hab’ anschließend im Nahbereich gewartet, bis die beiden Typen festgenommen worden sind", sagt Zellinger.

Die Verdächtigen leisteten keinen Widerstand. Es handelte sich um zwei Rumänen, 27 und 28 Jahre alt, die sich in ihrer Heimatstadt Botosani verabredet hatten, um gemeinsam nach Österreich zu reisen und hier Einbrüche in Wohnhäusern zu verüben. Laut bisherigen Ermittlungen konnten ihnen sieben Einbruchsdiebstähle in Häuser im Großraum Wien, Graz und Linz nachgewiesen werden – dazu sind sie geständig.