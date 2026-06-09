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Oberösterreich

Kaserne Hörsching: Polizist bei Motorradtraining tödlich verunglückt

Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.
09.06.2026, 16:07

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein 54-jähriger Polizist ist am Montag bei einem Motorrad-Fahrtechniktraining der Exekutive am Gelände der Kaserne Hörsching (Bezirk Linz-Land) tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schwerverletzte starb trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle.

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Agenturen  | 

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