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Kaserne Hörsching: Polizist bei Motorradtraining tödlich verunglückt
Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.
Ein 54-jähriger Polizist ist am Montag bei einem Motorrad-Fahrtechniktraining der Exekutive am Gelände der Kaserne Hörsching (Bezirk Linz-Land) tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schwerverletzte starb trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle.
Der oberösterreichische Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sprach bei einer internen Veranstaltung in der Landespolizeidirektion den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus.
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