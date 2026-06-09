Kaserne Hörsching: Polizist bei Motorradtraining tödlich verunglückt

Ein 54-jähriger Polizist ist am Montag bei einem Motorrad-Fahrtechniktraining der Exekutive am Gelände der Kaserne Hörsching (Bezirk Linz-Land) tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schwerverletzte starb trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle.