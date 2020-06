Polizei sucht Verkehrsrowdy

Mehrmals überschlagen hat sich das Auto eines 18-Jährigen aus Ried in der Riedmark am Samstag kurz nach Mitternacht bei einem Unfall in Schwertberg. Der Schüler fuhr auf der Schacherbergstraße, als er in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. In einem angrenzenden Feld kam der Pkw schließlich zum Stehen.

Der 18-Jährige und seine beiden 15-jährigen Mitfahrer konnten sich ohne fremde Hilfe aus dem Wagen befreien. Die drei jungen Burschen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins AKH Linz eingeliefert. Das völlig demolierte Auto musste von der Feuerwehr Schwertberg geborgen werden.

In Wels sind zwei Brüder schwer verletzt worden. Die beiden waren mit ihrem Moped unterwegs, als sie von einem Auto gerammt wurden. Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Pernau.

Die jungen Männer im Alter von 18 und 20 Jahren hatten gerade über eine Kreuzung fahren wollen. Laut Polizei dürfte eine Autolenkerin das Zweirad übersehen haben.