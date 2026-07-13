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Oberösterreich

Polizeiaktion: E-Scooter mit 150 km/h aus dem Verkehr gezogen

Erlaubt wären 25 km/h: Der konfiszierte E-Scooter war mit Allradantrieb ausgestattet und deutlich schneller als gesetzlich zulässig.
13.07.2026, 09:10

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Ein Mann mit Rucksack fährt mit einem Elektroroller über einen Zebrastreifen.

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Traun (Bezirk Linz-Land) und Umgebung hat die Polizei in der Vorwoche einen mit Allradantrieb ausgestatteten E-Scooter konfisziert, der 150 km/h erreichen konnte. Erlaubt wären 25 km/h.

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Insgesamt wurden bei der Aktion dreizehn E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen - laut Polizei hauptsächlich Minderjährige, die die Fahrzeuge von ihren Eltern bekommen haben. Eltern sowie die Jugendlichen, sofern sie schon strafmündig sind, werden angezeigt. 

Agenturen  | 

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