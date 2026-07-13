Polizeiaktion: E-Scooter mit 150 km/h aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Traun (Bezirk Linz-Land) und Umgebung hat die Polizei in der Vorwoche einen mit Allradantrieb ausgestatteten E-Scooter konfisziert, der 150 km/h erreichen konnte. Erlaubt wären 25 km/h.

Insgesamt wurden bei der Aktion dreizehn E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen - laut Polizei hauptsächlich Minderjährige, die die Fahrzeuge von ihren Eltern bekommen haben. Eltern sowie die Jugendlichen, sofern sie schon strafmündig sind, werden angezeigt.