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Polizeiaktion: E-Scooter mit 150 km/h aus dem Verkehr gezogen
Erlaubt wären 25 km/h: Der konfiszierte E-Scooter war mit Allradantrieb ausgestattet und deutlich schneller als gesetzlich zulässig.
Bei einer Schwerpunktkontrolle in Traun (Bezirk Linz-Land) und Umgebung hat die Polizei in der Vorwoche einen mit Allradantrieb ausgestatteten E-Scooter konfisziert, der 150 km/h erreichen konnte. Erlaubt wären 25 km/h.
Insgesamt wurden bei der Aktion dreizehn E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen - laut Polizei hauptsächlich Minderjährige, die die Fahrzeuge von ihren Eltern bekommen haben. Eltern sowie die Jugendlichen, sofern sie schon strafmündig sind, werden angezeigt.
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