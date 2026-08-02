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Angriff mit Baseballschläger: Täter nach Attacke in Mondsee gesucht
Fünf Unbekannte sollen einen 23-Jährigen nach dem Seefest in Mondsee mit einem Baseballschläger attackiert haben.
Nach Ende des Seefests in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ist ein 23-Jähriger in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz von Unbekannten mit einem Baseballschläger attackiert und schwer verletzt worden. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Die fünf Täter hatten den jungen Mann schon zuvor auf dem Fest angepöbelt. Eine Fahndung nach ihnen war noch am Laufen, so die Polizei.
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