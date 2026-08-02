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Oberösterreich

Angriff mit Baseballschläger: Täter nach Attacke in Mondsee gesucht

Fünf Unbekannte sollen einen 23-Jährigen nach dem Seefest in Mondsee mit einem Baseballschläger attackiert haben.
02.08.2026, 12:29

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Young man and baseball bat

Nach Ende des Seefests in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ist ein 23-Jähriger in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz von Unbekannten mit einem Baseballschläger attackiert und schwer verletzt worden. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

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Die fünf Täter hatten den jungen Mann schon zuvor auf dem Fest angepöbelt. Eine Fahndung nach ihnen war noch am Laufen, so die Polizei. 

Agenturen  | 

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