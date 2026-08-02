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Oberösterreich

Mit 2,48 Promille am Motorrad: Junger Lenker bei Unfall verletzt

Eine Spritztour mit fatalen Folgen: Ein 19-Jähriger stürzte in Oberösterreich mit seinem Motorrad. Er war stark alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs.
02.08.2026, 11:56

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Ein betrunkener 19-Jähriger ist Samstagabend mit dem Motorrad in St. Peter am Wimberg (Bezirk Rohrbach) gestürzt. Der junge Mann, der zudem keinen Motorradführerschein besitzt, hatte 2,48 Promille. 

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Er kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, bei dem Sturz wurde er unter dem Bike eingeklemmt. Eine Zeugin befreite ihn, anschließend wurde der Verletzte ins Spital gebracht, so die Polizei. 

Agenturen  | 

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