Mit 2,48 Promille am Motorrad: Junger Lenker bei Unfall verletzt

Ein betrunkener 19-Jähriger ist Samstagabend mit dem Motorrad in St. Peter am Wimberg (Bezirk Rohrbach) gestürzt. Der junge Mann, der zudem keinen Motorradführerschein besitzt, hatte 2,48 Promille.

Er kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, bei dem Sturz wurde er unter dem Bike eingeklemmt. Eine Zeugin befreite ihn, anschließend wurde der Verletzte ins Spital gebracht, so die Polizei.