Polizei bittet um Hinweise: Frau wurde auf Lehrerparkplatz ausgeraubt

Zwei unbekannte Täter haben einer 40-Jährigen am Dienstag gegen 21 Uhr auf dem Lehrerparkplatz der Hauptschule 1 in Haid (Bezirk Linz-Land) die Geldbörse und Schlüssel geraubt. Einer der jungen Männer riss der Frau das Portemonnaie und die Schlüssel aus der Hand und stieß sie von sich weg. Dabei fiel sie die Kellerstiege hinunter. Die 40-Jährige wählte den Notruf und versteckte sich im Kellerabgang, berichtete die oberösterreichische Polizei am Mittwoch.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen blieb ergebnislos. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz Traun versorgt. Die beiden Täter beschrieb sie als jeweils jungen Erwachsenen, 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Einer der beiden trug einen dunklen Kapuzenpullover, die Kapuze ins Gesicht gezogen, und sprach mit ausländischem Akzent. Die Polizei Ansfelden erbittet Hinweise zu dem Vorfall unter der Nummer 059133 4131.