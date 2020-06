„Politik begünstigt den Boulevard“

Klassisch anders lautet das Motto des Brucknerfests, das in diesem Jahr in seine 39. Ausgabe geht. Vom 9. September bis 5. Oktober gibt es neben klassischer Musik auch Pop oder Jazz.



Eröffnung mit der Klassischen Klangwolke Dennis Russel Davies hat sich mit dem Bruckner Orchester Linz, zwei Chören und der Mahler-Interpretin Petra Lang für das Eröffnungskonzert Großes vorgenommen. Heute, Sonntag, führen sie ab 20 Uhr im Brucknerhaus Gustav Mahlers 3. Symphonie auf, die mit 95 Minuten zu den längsten Symphonien der Musikgeschichte zählt. Das Ganze wird auch live in den Donaupark übertragen.



Beethoven Ausnahmepianist Rudolf Buchbinder hat für sein Konzert am Montag, 10. 9., im Brucknerhaus Sonaten aus verschiedenen Schaffensperioden Ludwig Beethovens zusammengestellt. Der Klavierabend beginnt um 19.30 Uhr.



Orgelkonzerte Drei unterschiedliche Konzerte stellen drei Aspekte aus der Geschichte des Orgelspiels vor: die Alternatimpraxis, die Improvisation und nordische Musik. Die Abende gehen auch an drei stilistisch unterschiedlichen Instrumenten in Linzer Kirchen über die Bühne.

(Fr., 14. 9., Minoritenkirche, Mo., 17. 9., Neuer Dom, Fr., 28. 9., Stadtpfarrkirche, alle um 19.30 Uhr).



Oper Mit Georg Philipp Telemanns Oper „Miriways“ steht am Sonntag, dem 23. 9., um 18 Uhr im Brucknerhaus ein lange Zeit unbeachtetes Werk am Programm. Musik zum im Orient angesiedelten Stück kommt vom L’Orfeo Barockorchester.



Liederabend Die berühmte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und Pianist Helmut Deutsch interpretieren am Dienstag, dem 2. Oktober, Lieder von Robert Schumann. Die Werke des Romantikers, die zwischen 1840 und 1850 komponiert wurden, gibt es ab 19.30 Uhr im Brucknerhaus zu hören.