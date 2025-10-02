Schwer betrunkener Pole raste in OÖ viel zu schnell auf der Autobahn dahin

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seine massive Tempoüberschreitung wurde einem betrunkenen Autolenker auf der A1 in Oberösterrich zum Verhängnis. Ein 40-jähriger Pole fuhr am Mittwoch gegen 16.20 Uhr mit dem Auto seines Arbeitskollegen auf der A1 aus Richtung Sattledt kommend Richtung Wien. Auf Höhe des Puckinger Berges stellten die Polizisten der OÖ Landesverkehrsabteilung bei der Nachfahrt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 74 km/h bei erlaubten 100 km/h feststellen.

Bei der Anhaltung unmittelbar nach der Abfahrt Traun nahmen die Bematen deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der 40-Jährige konnte lediglich ein Lichtbild eines ukrainischen Führerscheins vorweisen.