91-jähriger Lenker starb in OÖ nach Kollision mit anderem Pkw

Tragisch endete die Kollision zweier Pkw: Ein 91-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall gestorben. Er kollidierte um 13.30 Uhr mit seinem Auto an der Kreuzung in der Ortschaft Wipfing in Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) mit dem Fahrzeug einer 58-Jährigen aus demselben Bezirk.

Zwei Verletzte im Spital

Der Pensionist wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Lenker waren ansprechbar und wurden verletzt ins Klinikum Wels gebracht, der Mann starb später an seinen Verletzungen, berichtete die Polizei.