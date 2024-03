Polcanova muss für Olympia kürzertreten

Sargnagel WTT

Renner sieht hinter der Entscheidung Polcanovas ein grundsätzliches Problem und macht das Übel fest: „Für die Vereine ist die WTT ein Sargnagel.“ WTT steht für World Table Tennis, die Organisation ist auf die Vermarktung geldträchtiger internationaler Turniere ausgerichtet und saugt die Besten ab. Wenn die Stars von einem Event zum nächsten hetzen müssen, bleibt für die Klubs immer weniger Zeit. Obendrein wird der Terminkalender eng.

Probleme für die Vereine

„Auf die Vereine kommen große Probleme zu“, befürchtet Renner. Von ihnen werde die Basisarbeit geleistet, doch werde es immer schwieriger, Top-Spielerinnen auszubilden und in der Folge zu halten. Renner sieht eine ähnliche Entwicklung wie im Tennis, wo das Vereinswesen in Österreich bedeutungslos geworden sei.

Für die 29-jährige Polcanova ist jedenfalls Entschleunigung angesagt. Die Vielbeschäftigte will sich in nächster Zeit auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris und die EM im Oktober in Linz. Dazu heißt es eifrig Punkte sammeln, und die gibt es eben bei den Top-Events. Aktuell liegt Polcanova mit 854 Punkten auf Platz 25 des Weltrankings; im Doppel rangiert sie mit Bernadette Szöcs (29) auf dem 13. und im Doppel mit Robert Gardos (45) auf dem 23. Platz.

Trainingslager in China

Zurzeit weilt Polcanova auf Trainingslager in China, wo die Allerbesten des Sports zu Hause sind. Von dort geht es direkt nach Südkorea zum WTT-Champions-Turnier in Incheon.