Polcanova gibt ihr Geheimnis für Paris nicht preis

Ins Achtelfinale

Die gebürtige Moldawierin, die seit 2008 in Linz lebt, darf in Paris zum dritten Mal dieses besondere Gefühl ausleben. Sie wird bei den Sommerspielen in Paris im Tischtennis-Einzel antreten. Und was wäre das bestmögliche Ergebnis? „Das behalte ich für mich“, mag die 29-Jährige nicht öffentlich träumen. So viel nur: Da unter den Top 16 gesetzt, sei das Erreichen des Achtelfinales wie zuletzt 2021 in Tokio schon möglich – sofern sie ihre Bestform zeigen könne. „Aber Olympia ist Olympia.“

Da die Spiele nur alle vier Jahre stattfinden, herrsche eine gänzlich andere Atmosphäre als sonst bei Turnieren. „Es passieren viele Dinge um dich herum, alle sind angespannt, die Wege sind länger, die mediale Aufmerksamkeit ist größer.“ Wichtig sei darum vor allem, die Konzentration nicht zu verlieren.