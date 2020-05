Piratenpartei: „TschechischeBestie“ darf ihren Namen behalten

Oberösterreichs Piraten haben am Samstag das Volkshaus Linz-Ebelsberg geentert und den Kleinen Saal in Beschlag genommen. Die Temperaturen beim Landesparteitag der im Mai ins Leben gerufenen basisdemokratischen Organisation sind hoch. Hitzig sind auch teilweise die Debatten, die hier die rund 20 anwesenden Mitglieder führen.

Viele tragen violette T-Shirts mit dem Organisationslogo. Bei anderen ist der Name der Partei Programm. Sie sitzen mit Kopftuch oder Piratenhut an den Tischen. Die Sitzung wird im Internet übertragen. Am Programm stehen unter anderem die Neuwahl des Landesvorstands und die Listenreihung zur Nationalratswahl 2013. Und das muss – wie es sich für eine basisdemokratische Organisation gehört – beim „Kandidatengrillen“ diskutiert werden.

Zu Beginn wird Landesvorstand Klaus „Klaus76“ Winkelbauer – die Mitglieder haben wie im Internet sogenannte Nicknames – von einem Kollegen in die Mangel genommen. „Die Anwerbung von Leuten ist wichtig“, kritisiert ihn dieser, dass es zu wenig Stammtische zur Rekrutierung neuer Mitglieder gebe. „Dafür sind alle Piraten verantwortlich“, widerspricht ein anderer Polit-Freibeuter vehement. Aktuell zählt die Partei im Land ob der Enns rund 120 Mitglieder und Unterstützer.