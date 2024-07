Pioniere des Weinbaus

Die ist vererbt. Vater Karl Eugen war Weinbaupionier in Oberösterreich und erster Präsident des Landesverbands. „Am Anfang waren wir zu fünft.“ Mittlerweile gibt es um die 40 Winzer. Vor zehn Jahren hat Velechovsky übergeben, die Arbeit des Sohnes beurteilt er wohlwollend: „Er macht es anders als ich, besser.“ Der Junior kommt über Umwege zum Wein. Er studiert erst Immobilienwirtschaft, ehe er die Ausbildung zum Kellermeister als Jahrgangsbester abschließt.

Die Velechovkoys bauen auch Spargel an

Velechovsky weiß jedoch um die Grenzen der Technik: „Die Weinqualität beginnt im Garten. Du kannst im Keller nichts herausholen, was du dort versäumt hast.“ Begonnen hat es 2003, um nicht vergleichbar zu sein, mit einem Uhudler aus der Concordia-Traube. Mittlerweile ist der Weingarten auf knapp sieben Hektar und gut 28.000 Stöcke gewachsen. Auf lehmigem Lössboden gedeihen elf Sorten. Eine Erweiterung in Richtung Burgunder sei geplant, verrät Velechovsky: „Der fühlt sich in Oberösterreich sehr wohl.“