Pingpong auf dem Esstisch

Liu Jia weiß, wovon sie spricht. Ihre Eltern leben in Peking, ihrer Geburtsstadt. In China, von wo aus das Virus seinen globalen Feldzug angetreten hat, kehre wieder so etwas wie Normalität ein, berichten sie. Wenngleich es rigorose Kontrollen gebe. Schon beim Verlassen des Hauses sei das Tragen von Schutzmasken Pflicht. Auch müsse angegeben werden, wohin man gehe. „Im Supermarkt oder wo auch immer steht jemand und misst die Temperatur“, erzählt Liu. Zeigt jemand Symptome, wird Alarm geschlagen.