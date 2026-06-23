Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Oberösterreich

76-Jährige bei Badeunfall im Pichlinger See gestorben

Schwimmerin dürfte im Wasser in Not geraten sein, Wiederbelebung ohne Erfolg.
23.06.2026, 19:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Eine 76-Jährige aus Niederösterreich ist Dienstagnachmittag bei einem Badeunfall im Pichlinger See bei Linz gestorben. Die Schwimmerin dürfte im Wasser in Not geraten sein. 

Nach ihrer Bergung sei laut Infos der Polizei versucht worden, sie wiederzubeleben. Doch die Reanimation hatte keinen Erfolg. Ob die Frau im See einen medizinischen Notfall erlitten hatte, war der Polizei vorerst nicht bekannt.

Zwei Tote in wenigen Stunden: Was ist da am Sonntag in der Alten Donau passiert?
Linz Niederösterreich
Agenturen  | 

Kommentare