76-Jährige bei Badeunfall im Pichlinger See gestorben

Eine 76-Jährige aus Niederösterreich ist Dienstagnachmittag bei einem Badeunfall im Pichlinger See bei Linz gestorben. Die Schwimmerin dürfte im Wasser in Not geraten sein.

Nach ihrer Bergung sei laut Infos der Polizei versucht worden, sie wiederzubeleben. Doch die Reanimation hatte keinen Erfolg. Ob die Frau im See einen medizinischen Notfall erlitten hatte, war der Polizei vorerst nicht bekannt.