Pflegekräfte wollen 50 Mio. € mehr

Hochgerechnet auf alle Spitäler wären das jährlich Mehrkosten von insgesamt 56 bis 70 Millionen Euro. "Das ist allerdings unsere Maximalforderung", sagt Novakovic dem KURIER. Es gehe nicht nur um eine gerechtere Entlohnung, sondern auch um mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. "Wenn eine Nachtschwester alleine für 30 Patienten zuständig ist, ist das schon eine krasse Geschichte."

Die Gehaltsverhandlungen sollen wie geplant im März starten. Bis dahin werden Vergleichsdaten erhoben. Landeshauptmann Pühringer kündigte auch Gespräche mit Städte- und Gemeindebund sowie den Gemeindereferenten an. Schließlich gehe es um eine Lösung für alle 24.000 Beschäftigten Pflegebereich, also auch um die Bediensteten in Altenheimen, in der mobilen Pflege und im Behindertenbereich. Dienstgeber ist hier vielfach nicht das Land, sondern der Sozialhilfeverband, also die Gemeinden.

Nicht ungelegen kommt den Verhandlern, dass in Oberösterreich im Herbst ein neuer Landtag gewählt wird. Die SPÖ stellt sich demonstrativ hinter die Pflegekräfte. "Sie haben sich bessere Arbeitsbedingungen, und eine bessere Entlohnung verdient", sagt Landeshauptmannstellvertreter Reinhold Entholzer. Österreich liege mit 7,7 Pflegekräften pro 1000 Einwohner deutlich unter dem EU-Schnitt von 8,9.