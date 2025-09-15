Pflegeeltern: Ein schwerer Rucksack, mit Liebe getragen

Wenn Martina Fridl erzählt, ist schnell klar: Diese kleinen Buben hätten es nicht besser erwischen können. Seit drei Jahren sind die Oberösterreicherin und ihr Mann nun schon Pflegeeltern. Der Weg dorthin war ein weiter – auch weil der Kinderwunsch immer sehr groß war. "Wir haben 10 Jahre lang versucht, schwanger zu werden – natürlich und in der Kinderwunsch-Klinik", erinnert sich Fridl an diese schwere Zeit. Als nach Gesprächen klar war, dass eine Adoption schwierig bis unmöglich werden könnte, entschied sich das Paar, sich genauer über die Pflegeelternschaft zu informieren.

"Es wird viel verlangt, aber das finde ich richtig so", sagt die 36-Jährige. Ärztliche und psychologische Atteste, ein Hausbesuch, Klärung der finanziellen Situation und ein Vorbereitungslehrgang, vorab Gespräche mit den leiblichen Eltern – das alles absolvierten die Fridls, bevor dann Anfang 2023 das erste Pflegekind nach einigen Treffen vorab einziehen konnte. Als ob er immer da gewesen wäre "Für meinen Mann war es sofort klar, er war schockverliebt in Tobias (Name von der Redaktion aus Datenschutzgründen geändert). Ich konnte, nach den vielen Rückschlägen beim Thema Kinderwunsch, anfangs nicht realisieren, dass mein größter Wunsch plötzlich in Erfüllung gehen sollte." Schon die ersten Tage hätten sich angefühlt, als ob der damals Dreijährige immer da gewesen wäre.

Mit zwei kleinen Säcken voller Habseligkeiten kommt der kleine Bub bei der Familie an, selbst nach Monaten steht er noch manchmal in seinem neuen Zimmer und fragte verwundert: "Meins?" "Warum war ich nicht in deinem Bauch?" Manchmal will er wissen: "Warum war ich nicht in deinem Bauch?" Reflektiert antwortet Martina Fridl: "Ich hätte dich gerne in meinem Bauch gehabt und gespürt, wie du in mir wächst. Jetzt bin ich dankbar, dass Mami dich geboren hat."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Martina und Jürgen Fridl mit ihren beiden Buben

Mami, so nennt Tobias seine leibliche Mutter, die er circa ein Mal pro Monat sieht. "Ich habe großen Respekt vor dieser Frau. Sie liebt Tobias und steckt zurück, weil sie weiß, dass es ihm bei uns sehr gut geht." Pflegekinder bringen oft große Rucksäcke und Traumata mit. Darauf werden Pflegefamilien vorbereitet. Nicht wenige Kinder brauchen verschiedene Therapien. Tobias bringt zum Beispiel große Verlustängste mit. Er möchte und kann nirgends anders als in seinem Zuhause schlafen, in den Urlaub zu fahren ist also schwierig.

Suche nach Pflegeeltern Der Startschuss fiel vor zwei Jahren. Damals wurde im Rahmen einer regionalen Werbekampagne "Pflege-Eltern.jetzt" der Kinder- und Jugendhilfe in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck nach Pflegemüttern und -vätern gesucht. Dabei wurden nicht nur "Vollzeit-Pflegeeltern" angesprochen, sondern auch Menschen, die ein paar Stunden oder am Wochenende Zeit haben, um Familien zu entlasten. 2024 lief die Kampagne in den Bezirken Linz-Land, nun wird sie auf ganz OÖ ausgerollt.

Der Grund: Es wird dringend nach Menschen gesucht, die einem Kind einen Platz in ihrer Familie schenken wollen als Pflegeeltern, oder die sich für flexible Zeiten der Unterstützung entscheiden. Aktuell haben in Oberösterreich rund 650 Pflegekinder in 460 Pflegefamilien ein zweites Zuhause. Obwohl es nicht leicht ist, Pflegeeltern zu finden, gelingt es nach wie vor, dieses Betreuungsangebot stabil zu halten.

Alle Infos dazu gibt es auf www.khj-ooe.at

Mittlerweile ist auch Felix bei den Fridls eingezogen. Er kam direkt nach der Geburt in einer Krisenfamilie unter und mit sechs Monaten zu seiner Pflegefamilie. "Ich liebe Felix!" Tobias wurde in die Entscheidung mit eingebunden. Er war beim ersten unverbindlichen Kennenlernen des Babys dabei. Sein Fazit gleich danach: "Ich liebe Felix!" Der ist mittlerweile zwei Jahre alt und natürlich gab und gibt es auch immer wieder Eifersucht und Konkurrenz, wie eben bei leiblichen Geschwistern auch.