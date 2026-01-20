100 neue Pflegekräfte aus Drittstaaten für OÖ: Deutschprogramm startet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es ist ein langer Weg, bis die Pflegekräfte, die aus Drittstaaten angeworben werden, wirklich in ihren Positionen arbeiten können. Rund zwei Jahre dauert es, bis alle Formalitäten zur Einreise, die Verträge und Deutschkurse sowie die Nostrifikation der Ausbildungsunterlagen über die Bühne gegangen sind. "Dabei dauern die Verfahren bei uns halb so lange wie beispielsweise in Deutschland", sagt Anna Ferihumer, Geschäftsführerin von ALTER OÖ, jener Pflege- und Betreuungsmanagement-Einrichtung, bei der alle Fäden des Prozesses zusammenlaufen.

Sobald die Frauen im Land sind, dürfen sie in Hilfsjobs in der Pflege arbeiten, gemäß ihrer Ausbildung eben erst nach Anerkennung aller Dokumente. Seit 2021 konnten 263 Fachkräfte aus den Philippinen abgeworben werden, 185 davon arbeiten in Alten- und Pflegeheimen der oö. Sozialhilfeverbände. Bemühungen tragen Früchte Die Bemühungen der vergangenen Jahre zeigen nun Wirkung: Alleine im Jahr 2026 sollen 100 Personen von den Philippinen und aus Kolumbien nach Oberösterreich kommen. Sie alle reisen mit Deutschkenntnissen des Niveaus B1 ein. Das ist für Alltagssituationen meist ausreichend. Mit der neuen Initiative des "Sprachkompass Pflege" sollen die Mitarbeitenden aber von B1 auf B2 gebracht werden.

"Das höhere Sprachniveau ist vor allem in der Pflege entscheidend für Dokumentationen, Übergaben sowie Gesprächen mit Bewohnern und Angehörigen", sagt Soziallandesrat Christian Dörfel, ÖVP. Das Modell funktioniert mit vier Bausteinen: Ein eigener Online-Selbstlernkurs "Deutsch für die Pflege" mit mehr als 1.000 Übungen, 40 Videos und Audios Mehrere Live-Onlinekurse mit Deutschtrainerinnen Tägliche Lernimpulse über das Smartphone Ein Sprachmentor im Pflegeheim, der mit den Pflegekräften übt