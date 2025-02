Pflege in Oberösterreich neu denken: Möglichst lange Betreuung zu Hause

Um ein flächendeckendes Betreuungsangebot gewährleisten zu können, müssen die Kräfte gebündelt werden. Diese Erkenntnis ist in den vergangenen Jahren in der Politik angekommen, nun präsentierte Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP, gemeinsam mit weiteren Verantwortlichen die neue Strategie "Betreuungsagentur 2040" .

Es ist der dritte Baustein in einem breit angelegten Konzept, um das Pflege-Thema für die Zukunft auf sichere Beine zu stellen. Baustein 1 und 2 sind die Fachkräfte-Strategie aus 2022 und die Gründung der OÖ. Pflege- und Betreuungsmanagement GmbH im ersten Quartal 2025. Insbesondere die Fachkräfte-Strategie zeigt bereits positive Auswirkungen:

Rückgang der leerstehenden Pflegebetten auf 1056 (um etwa 300 innerhalb eines Jahres) Gewinnung von 400 zusätzlichen Personen für den Pflegeberuf Ein Plus von 29 Prozent bei den Ausbildungsanfängerinnen

Neue Modelle finden

Beim dritten Baustein geht es nun darum, neue Pflegeformen und Modelle finden, die die jeweiligen Ansprüche der verschiedenen Regionen abdecken: "Ziel ist es, all jenen, die das möchten, so lange wie möglich den Verbleib in der privaten Umgebung zu ermöglichen", erklärt Soziallandesrat Christian Dörfel, ÖVP.