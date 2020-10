Pfeilschnell Richtung Olympia

Leider hätten mit Paul Seyringer aus Gampern (Bez. Vöcklabruck) und Anna Baumgartner aus Marchtrenk (Bez. Wels-Land) zwei große Talente bereits in jungen Jahren den Laufsport aufgegeben. Ebenso Anita Baierl aus Kremsmünster (Bez. Kirchdorf). Sie wurde 2016 bei ihrem ersten Marathon auf Anhieb Staatsmeisterin und ist jetzt in erster Linie Mutter. Und dann ist da noch Andrea Mayr aus Gmunden (Bez. Vöcklabruck). Sie hält seit 2009 den Österreichrekord über die Marathondistanz (2:30:43), hat sich aber schon vor geraumer Zeit dem Berglauf verschrieben. Mit sechs Weltmeister- und vier Europameistertiteln ist die 41-jährige Ärztin die erfolgreichste Athletin in dieser Disziplin.

Eineinhalb Jahre in Berlin

Valentin Pfeil hat sich nach Abschluss des Veterinärstudiums voll und ganz auf den Sport konzentriert. Zuletzt lebte er eineinhalb Jahre in Berlin, wo er einer Trainingsgruppe angehörte. Vor Kurzem ist er nach Steyr zurückgekehrt. Die wegen der Corona-Pandemie weitgehend wettkampffreie Zeit hat er genutzt, um eine immer wieder aufgeschobene Operation an der Ferse vornehmen zu lassen. Und: „Die Umstände in diesem Jahr haben auch gezeigt, dass Sport nicht alles ist.“ Deshalb werde er in absehbarer Zukunft beruflich umsatteln und in die Tierklinik der Eltern in Steyr einsteigen. Zuvor möchte sich Pfeil jedoch für die Olympia qualifizieren, das Tor steht bis Frühjahr offen. Er will nun jede Wettkampf-Gelegenheit nutzen. In Valencia müsste er zumindest 2:11:30 laufen, dort liegt das Limit. Seine persönliche Bestleistung lautet 2:12:55. Eine Verbesserung um eineinhalb Minuten sei beim Marathon schaffbar, sagt er. „Ich traue mir das zu, wenn ich eine optimale Vorbereitung und einen optimalen Tag erwische.“