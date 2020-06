Pfarrer: "Diözese ist ein stinkender Saustall"

Wenn sich der rechtskonservative Geistliche Gerhard Maria Wagner zu Wort meldet, sorgt das meistens für einen Aufschrei. So auch am Freitag in Linz, wo der streitbare Pfarrer von Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf) die Diözese als "einen Saustall, in dem es stinkt" bezeichnete. Die Kirche sei auf keinem guten Weg, sagte der 2009 gescheiterte "Kurzzeit-Weihbischof." Viele Priester würden darunter leiden, "dass wir im Grunde aufhören, katholisch zu sein".