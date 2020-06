Musik als Einstiegsdroge in die Naziszene

"Eine Dorfdisco in Ostdeutschland: Der Sänger grölt Gewaltparolen ins Mikro, das Publikum hebt die Arme zum Hitlergruß, brüllt "Sieg Heil". Und dann singen alle mit: Blut muss fließen, knüppelhageldick und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik."

Rechtsrock-Konzerte, auf denen sich Neonazis ungehemmt austoben können, sind in Deutschland keine Seltenheit. Über Jahre hinweg hat der Journalist Thomas Kuban in der rechten Szene recherchiert, sich als Neonazi verkleidet und mit der Knopflochkamera auf Dutzenden einschlägigen Konzerten gefilmt. Ein Teil des Materials fand Eingang in Peter Ohlendorfs Film "Blut muss fließen – Undercover unter Nazis", der am Donnerstag auf Einladung von KZ-Verband und kommunistischer Jugendorganisationen in der Linzer Tabakfabrik gezeigt wurde.

"Jugendliche werden kaum politische Veranstaltungen besuchen oder Flyer lesen. Aber mit Musik sind sie erreichbar", erklärt sich Ohlendorf die demagogische Kraft des Rechtsrock, der ab den 1980ern von England nach Deutschland überschwappte.

Die Songtexte sind alle ähnlich gestrickt: Sie predigen Hass und Gewalt gegen Juden, Minderheiten und Ausländer, beschwören Heimat, Rasse und Volk und huldigen dem Nationalsozialismus. Adolf Hitler, steig hernieder, und regiere Deutschland wieder heißt es in einem Lied. "Bei den Konzerten passiert etwas, das mit Feiern und Alkohol beginnt und sich dann emotional aufschaukelt. Schlussendlich geht es um Radikalisierung, jemanden zu vertreiben und umzubringen. In dieser Szene ist der nationalsozialistische Untergrund groß geworden", meint Ohlendorf.