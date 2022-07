Pétanque: Rendezvous mit den weltbesten Kugelwerfern

Start ist am Sonntag um 9.15 Uhr. Gespielt wird an 27 Orten, verteilt über das ganze Stadtgebiet. Schließlich gilt es, im K.-o.-System das Feld gleich einmal in exakt 1.872 Spielen zu halbieren. Unser Match Nummer 1.024 findet im Hippodrome Pont-de-Vivaux im Osten von Marseille statt. Wir sind zeitig zur Stelle, machen uns mit dem ungewohnten Terrain der Trabrennbahn vertraut. Unsere Gegner Romain, Alain und Geoffry, alle drei aus Marseille, haben keine Eile, kommen mit Verspätung. Vielleicht wollen sie uns in der bereits kraftvollen Sonne schmoren lassen. Per Münzwurf wird entschieden, wer den Vorteil des ersten Wurfs hat. Das Glück fällt auf die andere Seite.