Pepi Bichl schickt sich an, seine zwei Weltmeistertitel zu verteildigen

556 Kilometer sind es von Trondheim an Norwegens Küste in die Hauptstadt Oslo. Josef Bichl hat die Strecke in 22 Stunden und 46 Minuten zurückgelegt – per Rad und in einem Stück, bei strömendem Regen und teils Temperaturen um null Grad. Der Mann aus Ottnang am Hausruck (Bez. Vöcklabruck) gewann in seiner Altersklasse, war sieben Stunden schneller als der Zweitplatzierte. Das Besondere daran: Bichl wird in gut einer Woche 76.

Sport war immer wichtig

Sport hat in Bichls Leben stets eine wichtige Rolle gespielt. Als Nordischer Kombinierer hat er es in Österreichs Nachwuchskader geschafft, Fußball war immer, später Laufen, schließlich ab Mitte 30 das Radeln. Sein erstes Rennen hat er sogleich gewonnen. Als der Prokurist des Entsorgungsunternehmens AVE in Pension ging, trat er nicht in sportlichen Ruhestand. „Ich muss jeden Tag aufs Rad“, sagt Bichl. Im Jahr kommt er auf rund 14.000 Kilometer. Radeln sei gut für Muskulatur und Gelenke. Auch sehe man viel von der Landschaft, die Geschwindigkeit reize ihn ebenfalls.