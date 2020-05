Pensions-Anleger sind verunsichert

Aus Angst, die staatlichen Pensionen werden in absehbarer Zukunft nicht mehr zu finanzieren sein, haben in den vergangenen Jahren viele Menschen privat für ihren Ruhestand vorgesorgt. Sehr beliebt ist die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge. Jetzt sind die Anleger jedoch ziemlich verunsichert. Grund sind Verluste in der Veranlagung, die die Arbeiterkammer Oberösterreich kritisiert. Die Hauptvorwürfe: Keine Verzinsung, kein Wertzuwachs. Und: Veranlagungen wurden "ausgestoppt" (es sind keine Erträge mehr zu erwarten).



Präsident Johann Kalliauer: "Für viele Leute ist die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge ein echtes Verlustgeschäft." Was Kalliauer ebenfalls ärgert sind die Vertragsbindungen. "Eine vorzeitige Auflösung ist derzeit nicht möglich."



Der KURIER fragte nun bei den Versicherungen nach, ob die Anleger tatsächlich zittern müssen. "Die Arbeiterkammer stellt einige Dinge sehr verzerrt dar", sagt Manfred Rapf, der bei der S-Versicherung für das Pro duktmanagemant zuständig ist. Was er damit genau meint? "Nun, die Veranlagungen wurden nur temporär ausgestoppt, nicht dauerhaft. " Grund sei die Wirtschaftskrise gewesen.