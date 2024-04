Pensionist in OÖ von Zug überrollt: Schwer verletzt

Ein 74-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Steyr-Land ist am Freitagnachmittag von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann versuchte am Bahnhof Weyer verbotenerweise die Bahngleise zu überqueren, berichtete die Polizei Oberösterreich. Ein Leercontainerzug wartete gleichzeitig auf seine Freigabe zur Weiterfahrt. Der Pensionist klettere zwischen zwei Waggons durch. Der Güterzug setzte sich in Bewegung und überfuhr den 74-Jährigen.