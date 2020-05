Pensionist hortete illegales Waffenarsenal

Neun Pistolen und Revolver, acht Langwaffen, einen Teleskopschlagstock, Schalldämpfer, Messer sowie einen Schlagring mit integriertem Messer und hunderte Schuss Munition hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung im Innviertel sichergestellt. Der Einsatz, zu dem aus Sicherheitsgründen auch die Spezialeinheit Cobra, Sprengstoffexperten und Spürhunde angefordert wurden, erfolgte bereits Ende Juli, nachdem bei der Polizei mehrere anonyme Hinweise eingegangen waren.

Der 62-Jährige Beschuldigte aus Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau, hatte Waffen und Munition im Innen- und Außenbereich seines Anwesens versteckt: unter anderem in einem Elektro-Schaltschrank, in einem Selchofen, einer Kommode, in Plastikrohren und in einer Bohrmaschine sowie in einem Kohle-Bügeleisen.