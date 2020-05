Pensionist erschoss Ehefrau und sich selbst

Es war Sohn Robert, der am späten Mittwochnachmittag die Leichen seiner Eltern in ihrem Haus in Engerwitzdorf entdeckte: Die 73-jährige Rosemarie S. lag im Wohnzimmer – von einer Revolverkugel im Kopf getroffen. Aus derselben Waffe wurde auch ihr Ehemann, der 80-jährige Alois S., erschossen. Seine Leiche lag im früheren Kinderzimmer ( der KURIER berichtete in einem Teil der Donnerstagsausgabe).

Anhand der Leichenstarre konnte zunächst lediglich prognostiziert werden, dass die beiden schon mindestens 20 Stunden davor aus dem Leben geschieden sein mussten. Die Analyse der am Tatort gefundenen Spuren ließ außerdem den Schluss zu, dass Alois S. zuerst seine Ehefrau und dann sich selbst erschossen haben dürfte. Das bestätigte am Donnerstag eine gerichtsmedizinische Obduktion.

„Die 73-Jährige ist von ihrem Mann von hinten erschossen worden“, sagt Petra Datscher, Sprecherin der Landespolizeidirektion. Anschließend habe sich der 80-Jährige eine Kugel in den Kopf gejagt. „Beide dürften sofort tot gewesen sein.“ Ob die Tat geplant war, ist nicht mehr nachvollziehbar. Ungeklärt bleibt auch, ob die Frau in ihre Tötung einwilligt hatte. Datscher: „Es wurde im Haus kein Abschiedsbrief gefunden.“ Den Revolver habe S. illegal besessen – die Tat ereignete sich Montagnacht.