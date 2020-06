Pegida kam nicht weit und gab auf, als Schnee fiel

Die Wiener Pegida-Demo vergangenen Montag beschäftigt unterdessen noch immer die Polizei, die umfangreiches Bild- und Videomaterial auswertet, weil u.a. der Hitlergruß und der sogenannte Kühnen-Gruß beobachtet worden waren. Pegida Oberösterreich hat sich davon distanziert. Man gehe davon aus, dass in Wien Provokateure von rechts oder links unter den Demonstranten waren, hieß es. Als Veranstalter könne man nicht ausschließen, dass solche Personen sich unter die Leute mischen. Die Polizei in Wien habe die Gegendemonstranten nicht abgedrängt, was auf eine "Order von ganz oben" hin passiert sei, mutmaßte Pegida in einem E-Mail.

Der Linzer Diözesanbischof Ludwig Schwarz hat sich im Vorfeld der Demonstration klar für einen Weg des Miteinanders und des Dialogs ausgesprochen und verurteilte jegliche Diskriminierung oder Gewalt gegen Menschen wegen deren Herkunft. Zwar dürften Kirche wie Gesellschaft mit der Pegida-Bewegung sympathisierende Menschen nicht diffamieren und müssten ihre Sorgen ernst nehmen, heißt es laut " Kathpress" in einer Stellungnahmen des Bischofs. "Aber es muss auch klar gesagt werden, dass Ausgrenzung, Vereinfachungen, Schuldzuweisungen und Demonstrationen keine Probleme lösen. Nur im Dialog und mit der Bereitschaft zum Miteinander können Ängste abgebaut werden."