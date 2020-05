Warnung vor der Sehnsucht nach dem "starken Mann"

Laut Lendvai würde sich aber auch in demokratischen Staaten (auch Österreich), vor allem in Krisensituationen, eine Sehnsucht nach dem "starken Mann" zeigen. Im Gegensatz zum Wirken von Führungspersönlichkeiten wie Bruno Kreisky oder Willy Brandt, bestehe durch persönliche Machtkonzentration die Gefahr der Umwandlung von charismatischen Leitfiguren zu Alleinherrschern.

Nicht nur in Russland, sondern auch in Kasachstan und Weißrussland, in der Türkei und in Ungarn sei diese Gefahr präsent. Antiwestlicher Nationalismus und Populismus unterstützt durch die jeweilige Amtskirche, direkte oder indirekte Kontrolle der meisten TV-Sender und der Printmedien, keine unabhängige Justiz und die totale Herrschaft über die Armee, die Polizei und den Geheimdienst seien die charakteristischen Merkmale solcher autokratischer Systemen. "Der Preis, den die Menschen für die Herrschaft des ,starken Mannes‘ mit dem ,falschen Charisma‘ zahlen, wird immer unvergleichlich größer sein als die Kosten der langsam funktionierenden Demokratie. Bei der die Macht durch Institutionen gezähmt und kontrolliert wird", ist sich Lendvai sicher.