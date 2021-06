Pralles Leben auf der Leinwand

Bei dieser Musik kann niemand still sitzen. Und bei diesen Kunstwerken auch nicht: Was er angreift, macht er impulsiv, intensiv und immer mit ganz viel Passion. Der Musikproduzent Parov Stelar, geboren 1974 in Linz als Marcus Füreder, zählt zu den Großen im internationalen Musikbusiness und wird weltweit als Pionier des Electroswing gefeiert.

Wenige jedoch wissen, dass der Oberösterreicher an der Kunstuniversität Linz und in Berlin Malerei und Grafik studiert hat. Zurück zu den Wurzeln, heißt es ab kommender Woche: In seiner Heimatstadt Linz gibt Parov Stelar nun erstmals Einblick in sein Schaffen als Bildender Künstler. Das Francisco Carolinum präsentiert ab Freitag bei der Ausstellung „I’ll be ok soon“ etwa 20 großformatige Gemälde wie „HELLO Mom“, eine Hommage an seine ebenfalls künstlerisch tätige Mutter.