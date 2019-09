Parlamentsluster erstrahlen in neuem Glanz

Die größten bisher ausgelieferten Objekte hängen im Oman. Der Luster in der Sultan Qaboos Moschee in Sohar, der Hauptmoschee des Landes, hat einen Durchmesser von 7,5 Metern, ist knapp 13 Meter hoch und wiegt 11 Tonnen. Kosten 1,2 Millionen €. Ein anderer in der Moschee in Nizwa ist nur geringfügig kleiner. Ein Jahr Arbeit – von der Planung bis zur Montage – stecke in einem solchen Riesending, erklärt der Firmenchef. Die Stärke des Unternehmens liegt laut Inhaber und Geschäftsführer Harald Kny in der Kombination aus Erfahrung, Kompetenz im Glas- und Metallbau wie im Licht-Design sowie in der technischen Ausstattung des Betriebs, die ständig nachgerüstet werde. Und alles zusammen fließt in die Sanierung der Parlamentsluster ein.

Autor: Gerhard Marschall