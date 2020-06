Paragleiter musste stundenlang zittern

In einer riskanten und schwierigen Bergeaktion konnte am Montagnachmittag ein Paragleiter in Molln (Bezirk Kirchdorf, OÖ) unverletzt aus einer misslichen Lage gerettet werden. Der Schirm des Mannes hatte sich im Seil einer Materialseilbahn verfangen. Er hing rund 50 Meter über dem Abgrund. Eine Rettung mit Hubschrauber war nicht möglich. Der Wind der Rotorblätter hätte den Paragleiter zum Abstürzen bringen können. Ein Bergretter musste sich über das Tragseil der Bahn zu dem Mann abseilen, für den das Zittern erst nach mehreren Stunden ein Ende nahm.

Bild von Foto Kerschi