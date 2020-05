Chillen auf der Couch aus Pappe

Derzeit stattet papplab auch die "WearFair", eine Messe für ökologische und faire Mode, die am 3. Oktober in der Linzer Tabakfabrik anläuft, aus. "Wir fertigen alle 180 Messestände komplett aus Pappkarton, von der Trennwand bis zum Pult."

Mit der Möbelmarke "Kurtl" ging das Ottensheimer Unternehmen im heurigen Mai online. "Kurtl steht für Karton, universell, Recycling, trickreich und leistbar", erläutert Außerwöger. Zehn kombinationsfreudig Möbel gibt es derzeit im Webshop zur Auswahl.

Die Produktbezeichnungen rühren dabei nicht von ungefähr. So gibt es den Sitz "Lehner", weil man sich anlehnen kann, das Regal "Staudinger", weil man vieles darin verstauen kann oder den Couchtisch "Stelzer", weil er Stelzen hat.

Die Modelle werden am Standort in Ottensheim im Maßstab 1:5 entwickelt. In Serie gehen sie über den Pappe-Produzenten Smurfit Kappa in Nettingsdorf und SP-Verpackungen in Nußbach. Geliefert wird in Kooperation mit ATZ-Logistik von Promente.

Die Skepsis gegenüber dem neuen "Möbelmaterial" stellt papplab noch vor Herausforderungen. So würden viele Kunden im Vorfeld beispielsweise die Stabilität bezweifeln. "Zu Unrecht", wie Außerwöger meint. Damit sich Interessierte von den Produkten – sie kosten zwischen neun und 150 Euro – vor Ort überzeugen können wird in Ottensheim Anfang November ein Schauraum eröffnet. "Unsere Vision ist, dass Pappkarton im Möbelbereich neben Holz und Kunststoff eine echte Alternative wird." Infos: www. papplab.at und www.kurtl.com