Pärchen luchste Senioren 6000 Euro ab

Mit einer äußerst dreisten Masche nützt ein Betrügerpärchen die Hilfsbereitschaft älterer Menschen in Linz aus. Durch eine vorgetäuschte Operation konnte das Gaunerduo bereits im September einem 89-Jährigen 4000 Euro abnehmen, einem 94-Jährigen mehr als 2000 Euro. Das bisher unbekannte Paar bedient sich dabei immer des gleichen Tricks: Mit einem Auto kutschieren sie durch die Landeshauptstadt. Vom Beifahrersitz spricht eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau die zu Fuß gehenden Opfer an und fragt nach dem Weg in das Linzer Unfallkrankenhaus.