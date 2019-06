Otto Zitko: Herr über die prägnante Linie

Wer beizeiten die ORF-Serie „Vorstadtweiber“ schaut, kennt das Lokal, in dem sich die intriganten Wiener Damen regelmäßig zum Aushecken diverser Pläne treffen. Dieses Restaurant gibt’s auch in Echt, da heißt es Skopik & Lohn, befindet sich in der Leopoldstadt und hat tatsächlich diese markante Deckenmalerei, die es so unverkennbar macht. Und diese Malerei wiederum stammt vom gebürtigen Oberösterreicher Otto Zitko, der mittlerweile weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt ist.