Osterferien in der Linzer Grottenbahn

Es gibt sie noch, die Feuer speienden Drachen, die Lebkuchenhexen und die immerzu fleißigen Zwerge. Und sie sind gar nicht so scheu, wie man glauben möchte. Nicht nur Kinder haben in der Linzer Grottenbahn Freude, auch Erwachsene können in Kindheitserinnerungen schwelgen und mit dem Drachenzug durch das Zwergenland dĂŒsen.

In den Osterferien gibt es ein spezielles Programm: Bis Freitag, 15. 4., vergeht in der MĂ€rchenwelt die Zeit wie im Flug. In der Bastelstation warten Zwerge auf Besucherinnen und Besucher, gemeinsam werden mit den Grottenbahnbewohnern lustige Ostergeschenke gebastelt.

Ostersonntag und Ostermontag wartet Drache Sebastian auf alle MĂ€rchenfreunde.