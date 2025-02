Keine Einigung: "Orgasmuspäpstin" trifft Bildungsdirektion vor Gericht

Meist lädt Monika Ring, selbsternannte "Orgasmuspäpstin, in "den Heiligen Raum der Sexualität", der Bildungsdirektion OÖ hat dieser Raum nicht so gut gefallen. Auch die Aufrufe zur selbstbewussten Nacktheit fielen nicht auf Gegenliebe. Deshalb wurde die Niederösterreicherin Ring als Volksschullehrerin in OÖ entlassen.