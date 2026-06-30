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Oberösterreich

Kind von Auto erfasst: Dreijähriger in Steyr verletzt

Als Mutter die Taste der Fußgängerampel drückte, dürfte der Bub auf die Straße gelaufen sein.
30.06.2026, 08:55

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Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

Ein Dreijähriger ist am Montag in Steyr von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Auto kracht gegen Baum: 64-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall

Zusammenstoß trotz Vollbremsung 

Als die Mutter auf dem Gehsteig gerade die Taste einer Fußgängerampel drücken wollte, dürfte ihr Sohn schon auf die Straße gelaufen sein. Ein Autofahrer sah das Kind, konnte aber trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. 

Der Bub stürzte und wurde in die Kinderklinik Linz gebracht, so die Polizei.

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Agenturen  | 

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