Kind von Auto erfasst: Dreijähriger in Steyr verletzt

Ein Dreijähriger ist am Montag in Steyr von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Zusammenstoß trotz Vollbremsung

Als die Mutter auf dem Gehsteig gerade die Taste einer Fußgängerampel drücken wollte, dürfte ihr Sohn schon auf die Straße gelaufen sein. Ein Autofahrer sah das Kind, konnte aber trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Bub stürzte und wurde in die Kinderklinik Linz gebracht, so die Polizei.